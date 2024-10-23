Во владимирском Центральном парке спилят 250 деревьев. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок, где мэрия ищет подрядчика, который займется вырубкой. Как уточняется в документах,

Во владимирском Центральном парке спилят 250 деревьев. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок, где мэрия ищет подрядчика, который займется вырубкой. Как уточняется в документах, уничтожать будут аварийно-опасные деревья. Работы запланированы на ноябрь, к ним подрядчик должен приступить уже в начале месяца. Срок исполнения контракта – 27 ноября. Вырубка будет проводиться по будням с 8