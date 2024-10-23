Жители дома №41 на улице Луначарского несколько дней просидели без тепла уже после официального старта отопительного сезона. Спасением в уже холодные ночи стали обогреватель и верхняя

Жители дома №41 на улице Луначарского несколько дней просидели без тепла уже после официального старта отопительного сезона. Спасением в уже холодные ночи стали обогреватель и верхняя одежда. Людмила Ломова, жительница дома №41 Батареи ледяные у нас. Уже который день – четвертый получается. Вот в такой одежде мы день и ночь находимся. В квартире невозможно –