50-летняя гусевчанка согласилась выйти замуж за 33-летнего мужчину из Азербайджана. Только не по любви, а за 20 000 рублей. Брак заключили еще в мае 2018 года в Москве, сообщили в пресс-службе

50-летняя гусевчанка согласилась выйти замуж за 33-летнего мужчину из Азербайджана. Только не по любви, а за 20 000 рублей. Брак заключили еще в мае 2018 года в Москве, сообщили в пресс-службе прокуратуры области. Выяснилось, что тогда женщина была в тяжелом материальном положении. Когда ей предложили заключить брак за деньги, она согласилась и поехала в Москву,