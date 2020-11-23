На что будут направлены средства?

Проект бюджета на следующий год сегодня прошёл первое чтение в режиме онлайн. Утверждены его основные параметры. На что будут направлены средства?Главный финансовый документ региона депутаты обсуждают, находясь на удалёнке - в режиме онлайн. Основная доля расходов в последующие три года направлена на социальную сферу. 70 процентов средств будут вложены в образование, культуру, спорт и самую необходимую отрасль на сегодня - здравоохранение.Владимир Киселёв, председатель Законодательного собрания Владимирской области (фракция «Единая Россия»): «Завершить реконструкцию терапевтического корпуса под акушерский корпус ковровской больницы. Начать строительство инфекционного корпуса Областной детской клинической больницы, поликлиники в микрорайоне Заклязьменский и станции скорой помощи в городе Владимире».Также запланированы средства на строительство двух детсадов, трёх школ, четырёх объектов культуры в сёлах. Зарезервированы деньги на реконструкцию областного театра драмы. Существенно увеличен объём помощи местным бюджетам - часть этих денег направят на дороги. Заложены и расходы на реализацию наказов избирателейМихаил Максюков, председатель комитета ЗС по бюджетной и налоговой политике (фракция «Единая Россия»): « Услышаны наказы и рекомендации депутатов о том, чтобы не снижать объем дотаций муниципалитетов в 21-м году - это выполнено. Вместе с тем, депутаты видят, что ряд направлений, на наш взгляд, недостаточно профинансирован. Речь идёт об экологии, по сравнению с 20-м годом. Речь идёт о сельском хозяйстве, также пока уменьшение бюджетных ассигнований. И основная боль муниципалитетов - дороги. Мы предлагаем больше средств направить на дороги муниципалитетов. Ко второму чтению, мы надеемся, эти вопросы будут проработаны и бюджет обретёт окончательный вид».Отдельным приложением выделен "народный бюджет" - поддержка инициатив жителей. Возглавили рейтинг пожеланий самые наболевшие вопросы - субсидии на строительство дорог, строительство и реконструкция поликлиник и ФАПов, газификация и водоснабжениеВладимир Киселёв, председатель Законодательного собрания Владимирской области (фракция «Единая Россия»): «Планируется строительство обхода города Киржача и реконструкция двух региональных автомобильных дорог. Дорогами с твёрдым покрытием будут обеспечены 12 сельских населённых пунктов. Будет отремонтировано порядка 74 км муниципальных дорог и порядка 240 км дорог в составе Владимирской агломерации так называемой - это город Владимир и ряд близлежащих населенных пунктов».Доходная часть бюджета на следующий год составляет 70 миллиардов рублей, расходов на 4,5 половиной миллиардов больше, но к 2023году дефицит планируется снизить до двух миллиардов рублей.Мария Городская«Вести-Владимир»