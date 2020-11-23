Выезжают на встречку, не пропускают при выезде на перекресток и вылетают на обочину, сметая все на своем пути. За последние 7 дней с 16 по 22 ноября во Владимирской области произошло 26 ДТП с

Выезжают на встречку, не пропускают при выезде на перекресток и вылетают на обочину, сметая все на своем пути. За последние 7 дней с 16 по 22 ноября во Владимирской области произошло 26 ДТП с пострадавшим и 380 ДТП с материальным ущербом. В авариях пострадал, в том числе, один ребенок. Автомобилисты пренебрегают правилами дорожного движения. Так,