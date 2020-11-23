Избранный президент Молдавии Майя Санду выступила за вывод российского миротворческого контингента из Приднестровья. Политолог Зураб Тодуа не исключил, что Кишинев рассматривает вариант силового решения проблемы непризнанной республики с опорой на опыт Азербайджана в Карабахе.

Избранный президент Молдавии Майя Санду выступила за вывод российского миротворческого контингента из Приднестровья. Политолог Зураб Тодуа не исключил, что Кишинев рассматривает вариант силового решения проблемы непризнанной республики с опорой на опыт Азербайджана в Карабахе.О необходимости вывода российских миротворцев из непризнанного Приднестровья Майя Санду заявила в интервью украинским СМИ 20 ноября. По ее словам, она выступает против идеи о федерализации Молдавии, которой придерживался уходящий президент Игорь Додон.Кишиневский политолог Зураб Тодуа отметил, что формат российской миротворческой операции в Приднестровье возможно изменить только с согласия всех сторон. Эксперт напомнил, что в договоре от 1992 года сказано, что "голубые каски" должны покинуть регион после определения его статуса в составе Молдавии.В ближайшие годы российский миротворческий контингент останется в Приднестровье, считает политолон. Заявление избранного президента Молдавии он назвал невыполнимым. По его мнению, такими словами она лишь подчеркивает свое политическое бессилие."Если Санду угодно именно так начинать свой путь в своем новом статусе, это ее выбор", – приводит слова эксперта портал "Политнавигатор".Тодуа не исключил, что горячие головы в Кишиневе попробуют решить вопрос Приднестровья силой с опорой на опыт Азербайджана в Карабахе. Эксперт напомнил, что после окончания конфликта в Закавказье российское военное присутствие в регионе только увеличилось.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур президентских выборов. Майя Санду набрала более 57% голосов. Действующего главу государства Игоря Додона поддержали 42% граждан.В 2016 году Санду призналась, что является гражданкой Румынии. С ее слов, проблемы она в этом не видит.