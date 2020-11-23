Напомним, что в январе 2020 года она пришла работать в ВУЗ из мэрии Владимира.

Как сообщает профсоюз ВлГУ, пост проректора по воспитательной работе, молодёжной политике и связям с общественностью в университете заняла Оксана Ерашова.Работать в ВУЗ она перешла в январе текущего года из администрации Владимира, где курировала деятельность секретариата, управления информатизации, телекоммуникаций и делопроизводства, отдела ЗАГС, архива и комиссии по делам несовершеннолетних.В ВлГУ она была назначена на должность советника при ректорате, ответственного за внеучебную деятельность и молодёжную политику.В 1993 году Оксана Ерашова окончила Владимирский государственный педагогический институт имени Лебедева-Полянского, а спустя 10 лет Московский государственный университет экономики, статистики, информатики. В декабре 2019 года закончила аспирантуру, получила степень кандидата экономических наук.