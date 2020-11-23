«Ростелеком» совместно с Possible Group запускает конкурс в поддержку услуги домашнего видеонаблюдения в рамках коммуникационной платформы «Технологии возможностей». Участники с самыми

«Ростелеком» совместно с Possible Group запускает конкурс в поддержку услуги домашнего видеонаблюдения в рамках коммуникационной платформы «Технологии возможностей». Участники с самыми забавными видео и фото своих домашних питомцев получат шанс выиграть Full HD камеры для организации видеонаблюдения. Конкурс проходит в Instagram «Ростелекома» (@rostelecom.official). Правила очень простые: для участия нужно всего лишь опубликовать сделанную автором подборку