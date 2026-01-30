Жительница Московской области обвиняется в даче взятки сотруднику ИК-3 во Владимире. Возбуждено уголовное дело. По решению суда она арестована. По версии следствия, 22 января 2026 года женщина
<a href="https://33live.ru/novosti/30-01-2026-zhitelnicu-podmoskovya-arestovali-za-dachu-vzyatki-sotrudniku-vladimirskoj-kolonii.html" target="_blank">Жительницу Подмосковья арестовали за дачу взятки сотруднику владимирской колонии</a> - Жительница Московской области обвиняется в даче взятки сотруднику ИК-3 во Владимире. Возбуждено уголовное дело. По решению суда она арестована. По версии следствия, 22 января 2026 года женщина
[url=https://33live.ru/novosti/30-01-2026-zhitelnicu-podmoskovya-arestovali-za-dachu-vzyatki-sotrudniku-vladimirskoj-kolonii.html]Жительницу Подмосковья арестовали за дачу взятки сотруднику владимирской колонии[/url] - Жительница Московской области обвиняется в даче взятки сотруднику ИК-3 во Владимире. Возбуждено уголовное дело. По решению суда она арестована. По версии следствия, 22 января 2026 года женщина