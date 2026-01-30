Молодой талантливый пианист пришел записываться на радиостудию.
Но так уж случилось от волнения, что чем дальше он играет, тем хуже получается. Времени 12 часов ночи. За стеклом сидит очень грустный звукооператор... Кофе кончился, сигарет нет, жена три раза звонила, обещала из дома выгнать. Надоело ему все. Включает микрофон в студии и говорит музыканту:
- Слушай, парень!!! Ладно все, хватит! Ну не получается у тебя, но ты хоть гамму сыграть сумеешь?
- Гамму? Нет проблем!
- Сыграй, а я потом нарежу...
еще анекдот!