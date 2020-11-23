За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 3 человека погибли и 31 получил ранения различной степени тяжести, в том числе травмирован один несовершеннолетний. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 66 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.С участием водителей в нетрезвом состоянии произошла одна автоавария. Полицейскими оформлено 380 происшествий с материальным ущербом.Муромский районПо предварительной информации, 16.11.2020 г. около 11:00 в г. Муром на ул. Карла Маркса, д.63 (нерегулируемый перекресток), водитель автомобиля «Опель–Корса», 1958 г.р., при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставила преимущество в движении автомобилю «Ауди А 6» под управлением водителя 1989 г.р. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Опель», диагноз: ушиб грудной клетки, ЧМТ, СГМ – госпитализирована.Ковровский районПо предварительной информации, 17.11.2020 г. около 15:20 в г. Ковров на ул. Крупская, д.31 водитель автомобиля «Мицубиси Галант», 1993 г.р., допустил наезд на припаркованный у правого края проезжей части дороги автомобиль «МАЗ». В результате ДТП водитель автомобиля «Мицубиси Галант», диагноз: ЧМТ, СГМ – амбулаторно.Гусь-Хрустальный районПо предварительной информации, 18.11.2020 г. около 19:10 на 49 км автодороги «Владимир-Гусь-Хрустальный-Тума» водитель автомобиля «Шевроле Лачетти», 1966 г.р., при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю «Опель Зафира» под управлением водителя 1992 г.р. В результате ДТП: 1.пассажир автомобиля «Шевроле Лачетти», 1941 г.р., диагноз: ЧМТ, СГМ, ушиб грудной клетки поясничной области справа – госпитализирована; 2.пассажир автомобиля «Шевроле Лачетти», 1987 г.р., диагноз: ушиб грудной клетки, повреждение связочного аппарата левого голеностопного сустава – госпитализирована.Суздальский район:По предварительной информации, 19.11.2020г. около 11:50 на 5 км автодороги «Владимир – Иваново – Садовый – Овчухи» водитель автомобиля «Ауди А 8», 1975 г.р., при прохождении поворота допустил съезд в правую по ходу движения обочину, наезд на препятствие (дерево). В результате ДТП водитель, диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушиб грудной клетки - амбулаторно.Александровский районПо предварительной информации, 20.11.2020 г. около 17:10 в г. Александров на ул. Советская, д.55 водитель автомобиля «ВАЗ-11113», 1967 г.р., допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автобусом «ПАЗ-34234» под управлением водителя 1978 г.р. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «ВАЗ-11113», диагноз: открытый перелом бедра – госпитализирован.Киржачский районПо предварительной информации, 22.11.2020 г. около 18:30 на 6 км автодороги «Киржач – Александров» произошло столкновение автомобиля «Шевроле-Ланос» под управлением водителя 2000 г.р. и автомобиля «ГАЗ-3302» под управлением водителя 1997 г.р. В результате ДТП: 1.пассажир автомобиля «Газ-3302», 1993 г.р., госпитализирован; 2.водитель автомобиля «Шевроле Ланос» - амбулаторно.