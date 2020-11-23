В Юрьев-Польском перед судом предстал местный житель, который попался на вождении в нетрезвом виде уже не в первый раз. 24-летний молодой человек ранее уже был судим за аналогичное

В Юрьев-Польском перед судом предстал местный житель, который попался на вождении в нетрезвом виде уже не в первый раз. 24-летний молодой человек ранее уже был судим за аналогичное преступление. Приговор ему выносили в 2017 году. Но и после отбытия наказания автолюбитель своим привычкам не изменил. Прокуратура сообщает, что в ночь с 17 на 18 июня,