В государственных и частных лечебных учреждениях, расположенных на территории г. Владимира, а также...

В государственных и частных лечебных учреждениях, расположенных на территории г. Владимира, а также во временных пунктах вакцинации, созданных медиками в торговых центрах и гипермаркетах, жители областного центра продолжают прививаться против коронавируса, сообщает пресс-служба органов местного самоуправления города Владимира.По данным департамента здравоохранения Владимирской области, на 23 ноября первым компонентом вакцины привились 141829 жителей областного центра. Вторым компонентом вакцины на эту дату привиты в общей сложности 123080 владимирцев.За все время вакцинации в лечебные учреждения Владимира поступило 199322 комплекта доз различных вакцин от коронавируса.Для сформирования коллективного иммунитета во Владимире должны быть привиты 80 процентов взрослого населения города (230113 человек от численности взрослого населения города в 287641 человек). На сегодняшнюю дату во Владимире привито 61,6% от общей численности взрослого населения города. Это выше среднеобластного показателя (57,4%).Фото: https://pixabay.com/ru/