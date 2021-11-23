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Оплата школьных завтраков и обедов во...
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Почему у строящейся школы в Салтанихе сменится подрядчик? Итоги рабочей поездки врио губернатора в Ковровский район.
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