Успех ГТРК Владимир на федеральном конкурсе Министерства сельского хозяйства Моя земля -...

Успех ГТРК "Владимир" на федеральном конкурсе Министерства сельского хозяйства "Моя земля - Россия".Наша коллега, радиожурналист ГТРК "Владимир" Ольга Слободнюк стала дипломантом национального конкурса. В этом году на него было заявлено рекордное количество работ - 3056 из 83 регионов России! Ольга Слободнюк завоевала бронзу ежегодного конкурса в номинации "Еду за село". За серию работ о бывших горожанах, которые стали фермерами. Это рубрика Ольги Слободнюк "Земляне", которую жители региона могут услышать на волнах "Радио России Владимир".