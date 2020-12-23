Для нашего региона это серьёзный показатель, хотя были дни когда умирали и по 8-мь, и по 9-ть человек. Один раз за всю пандемию даже было 15. Общая смертность от новой заразы во Владимирской

Для нашего региона это серьёзный показатель, хотя были дни когда умирали и по 8-мь, и по 9-ть человек. Один раз за всю пандемию даже было 15. Общая смертность от новой заразы во Владимирской области теперь 419 человек. Заразились коронавирусом ещё 186 человек. На одного больше, чем накануне. Общее количество заражённых теперь 16 950. В