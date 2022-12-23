Утром 23 декабря в микрорайоне Нововязники Вязниковского района случился крупный пожар в здании бывшего клуба на улице Текстильной. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе

Утром 23 декабря в микрорайоне Нововязники Вязниковского района случился крупный пожар в здании бывшего клуба на улице Текстильной. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе регионального МЧС. Пламя вспыхнуло около 8 часов утра. Приехавшие по вызову пожарные не дали огню распространиться и потушили пожар. Погибших и пострадавших нет, но у здания почти полностью сгорела конструкция и кровля.