На защиту прав женщины встали судебные приставы.

Во Владимире заразившейся коронавирусом санитарке отказали в страховой выплате. На защиту прав женщины встали судебные приставы.Через суд удалось доказать, что она работала в детском инфекционном отделении, где помогала медсёстрам водить детей с ковидом на рентген, анализы и процедуры, где и заразилась COVID-19. Фемида постановила выплатить страховку. Однако городская больница №2 не перечислила медработнице 10 тысяч рублей. Дело передали в УФССП. Сотрудник ведомства предупредил главврача об ответственности за невыплату средств.В результате медучреждение перевело деньги в течение пяти дней.