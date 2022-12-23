С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178360 владимирцев.

Во Владимирской области 23 декабря выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 10 человек. Ещё 6 жителей подхватили опасный вирус в Ковровском, 5 - в Гусь-Хрустальном, по 3 - в Камешковском и Муромском, по 2 - в Киржачском, Александровском и Вязниковском, по 1 - в Меленковском, Суздальском, Селивановском и Кольчугинском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178360 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49524 заболевших во Владимире, 21080 - в Ковровском районе и 19260 - в округе Муром.