Врезавшись в пешехода, он пытался убежать в лес

Во Владимирской области прошёл суд над 39-летним жителем Гусь-Хрустального, который, находясь пьяным за рулём, сбил на дороге человека, а затем грозился избить сотрудника полиции.По информации СледКома РФ по Владимирской области, вечером 7 апреля пьяный подсудимый ехал домой, но, потеряв управление над машиной, съехал на обочину и сбил там водителя «Тойота», чинившего свою машину. Свидетели немедленно вызвали «скорую» и сотрудников ГИБДД, а виновник попытался скрыться в лесу.Ночью его нашли и доставили в отделение полиции, где он попытался ударить представителя власти.Пострадавший в ДТП мужчина в течение месяца проходил лечение в больнице, а затем долечивался дома.Гусь-Хрустальный городской суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении, а также лишил прав на 3 года.