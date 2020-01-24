Елена Малышева в шоу Жить здорово! подняла актуальную острую тему употребления опасного для организма снюса. На программу пришли юноши и их родители, которые столкнулись с данной проблемой на собственном опыте.

Елена Малышева в шоу "Жить здорово!" поднялаактуальную острую тему употребления опасного для организма снюса. На программупришли юноши и их родители, которые столкнулись с данной проблемой насобственном опыте.Тема передачи говорит сама засебя: "Легально и летально". Именно так можно охарактеризовать снюс. Елена Малышеваотметила, что в России из-за этой гадости стали погибать дети.Пришедшие на программу подросткичестно рассказали на всю страну о своей проблеме. 14-ти,15-ти, 19-ти летниеребята поведали, как впервые попробовали опасное вещество и почему решилибросить его употреблять.Материал дополняется