Елена Малышева в шоу Жить здорово! подняла
актуальную острую тему употребления опасного для организма снюса. На программу
пришли юноши и их родители, которые столкнулись с данной проблемой на
собственном опыте.
Елена Малышева в шоу "Жить здорово!" подняла
актуальную острую тему употребления опасного для организма снюса. На программу
пришли юноши и их родители, которые столкнулись с данной проблемой на
собственном опыте.
Тема передачи говорит сама за
себя: "Легально и летально". Именно так можно охарактеризовать снюс. Елена Малышева
отметила, что в России из-за этой гадости стали погибать дети.
Пришедшие на программу подростки
честно рассказали на всю страну о своей проблеме. 14-ти,15-ти, 19-ти летние
ребята поведали, как впервые попробовали опасное вещество и почему решили
бросить его употреблять.
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