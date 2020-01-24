ОМВД России по Суздальскому району посетили студенты индустриально-гуманитарного колледжа и старшеклассники средней школы №1 города.

В рамках ежегодной общероссийской акции «Студенческий десант» ОМВД России по Суздальскому району посетили студенты индустриально-гуманитарного колледжа и старшеклассники средней школы №1 города.В актовом зале с гостями пообщались представители различных подразделений отдела МВД. Специалист по воспитательной работе отделения по работе с личным составом Анна Голева рассказала об образовательных организациях министерства, в которых можно обучиться той или иной полицейской специальности и получить диплом юриста. Ребятам, кстати, были розданы проспекты этих учебных заведений.Начальник отделения по делам несовершеннолетних Светлана Кудряшова дала основные сведения о структуре ОМВД, личном составе, задачах, которые решают сегодня стражи порядка.Ребятам продемонстрировали оборудование экспертно-криминалистической группы и показали как оно используется. Экскурсантам эксперт Михаил Вараксин показал, как снимаются отпечатки пальцев, объяснил, как можно определить подлинность денежных купюр.Специалист направления по вооружению группы тылового обеспечения Александр Рыбенков продемонстрировал молодёжи образцы табельного оружия, экипировки и спецсредств. Конечно же, полицейские разрешили гостям поближе познакомиться со столь необычным для гражданского человека снаряжением.Председатель Общественного совета при ОМВД России по Суздальскому району Владимир Сухов напомнил ребятам о том, что много интересных и полезных материалов о буднях суздальских стражей порядка публикуется на официальных сайтах УМВД России по Владимирской области, администраций Суздальского района и Суздаля, соцсетях Фейсбук и ВКонтакте, в районной газете «Суздальская новь» и рекомендовал почаще заглядывать в эти адреса.А начальник ОГИБДД Игорь Анисин привёл мрачную статистику ДТП с участием несовершеннолетних и настоятельно рекомендовал ребятам быть осторожнее на проезжей части, ни в коем случае не управлять любым моторизованным транспортным средством не имея на то надлежащих документов. Он провёл учащихся по кабинетам подразделения и подробно рассказал, как работают местные сотрудники Госавтоинспекции.Продолжение знакомства с работой суздальских стражей порядка прошло во дворе отдела, где молодёжь с интересом осмотрела патрульный автомобиль ОГИБДД, обследовал десант и спецавтомобили патрульно-постовой службы и изолятора временного содержания. Во дворе был сделан и общий снимок на память. Принять участие в съёмке ребята попросили и начальника ОМВД Дмитрия Лазаренкова.В спортивном зале ОМВД состоялось своеобразное продолжение «студенческого десанта» - турнир по волейболу между полицейскими и студентами колледжа. В ней принимали участия истинные поклонники этого вида спорта, поэтому игра получилась азартной, бескомпромиссной и дружеской. В роли судьи выступал помощник начальника ОМВД – начальник ОРЛС Павел Королёв, награждённый ведомственной медалью «За активную работу по патриотическому воспитанию».