В Благовещенске на 74-м году жизни умер генерал-майор Юрий Кузнецов умер. Правительство Амурской области назвало его последним Героем Советского Союза на Дальнем Востоке. Трагическое ..

В Благовещенске на 74-м году жизни умер генерал-майор Юрий Кузнецов умер. Правительство Амурской области назвало его последним Героем Советского Союза на Дальнем Востоке.Трагическое известие сообщил в своем "Инстаграм" губернатор Приамурья Василий Орлов. Известно, что в последние годы Кузнецов занимался общественной жизнью в Благовещенские и стал его почетным гражданином. Орлов назвал его честным, талантливым и великодушным человеком, пишет .