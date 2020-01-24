24.01.2020

2020-01-24 14:30:03

Во Владимире предпринимательница торговала ветпрепаратами с истекшим сроком годности

Проверка, проведенная Владимирской природоохранной прокуратурой показала, что лекарственные средства для животных хранились с нарушениями. Препараты с истекшим сроком годности соседствовали с годными к употреблению.

По результатам проверки в отношении предпринимательницы вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, виновное лицо привлечено к ответственности, сообщает Областная прокуратура. Нарушения устранены.