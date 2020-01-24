Сегодня кабмин на своем заседании рассмотрел причины резкого похолодания и ухудшения погодных условий. Было определено, что виновниками такой ситуации является группа синоптиков, которые решили нажиться на том, что заметно разбогатевшие пенсионеры, теперь смогут раньше начать платить за тепло. На виновных синоптиков заведены уголовные дела. В Украине вводится прямое регулирование температуры и влажности воздуха в осенне-зимний период. Руководители регионов отныне несут персональную ответственность за погоду и синоптиков в подконтрольных им городах и селах.""
еще анекдот!