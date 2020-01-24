Владимирская область – в числе трёх лидеров в ЦФО по темпу роста посещаемости кинозалов

22 января в департаменте культуры администрации Владимирской области подвели итоги работы новых кинозалов, открытых в некоторых городах региона в 2019 году, сообщает пресс-служба Белого дома.Исходя из цифр, Владимирская область – в числе трёх лидеров в ЦФО по темпу роста посещаемости кинозалов.Напомним, благодаря проекту Фонда кино РФ, в некоторых населённых пунктах с населением до 500 тысяч человек с 2016 года появились современные кинозалы. Во Владимирской области сейчас принимают зрителей уже 13 таких кинотеатров в Александрове, Вязниках, Гороховце, Камешково, Коврове, Меленках, Муроме, Петушках, Радужном, Судогде, Суздале и Юрьеве-Польском.