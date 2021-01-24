Судя по фото МЧС, столкновение было сильным. Автомобили получили серьёзные повреждения. Двое пострадавших оказались зажаты в искорёженном авто. Их специнструментами деблокировали

Судя по фото МЧС, столкновение было сильным. Автомобили получили серьёзные повреждения. Двое пострадавших оказались зажаты в искорёженном авто. Их специнструментами деблокировали спасатели. По дороге на Радужный разбились два автомобиля. ДТП произошло вечером 23 января на 3 км автодороги Владимир-Радужный. Фото: МЧС области