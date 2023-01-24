Во Владимирской области изменились правила выплаты аванса работникам.
В России изменились правила...
Во Владимирской области изменились правила выплаты аванса работникам.
В России изменились правила выплаты аванса сотрудникам, сообщает "Российская газета".
С 1 января 2023 года изменились правила уплаты НДФЛ. Несмотря на то что общая сумма заработной платы не меняется, теперь работодатель удерживает подоходный налог с аванса и зарплаты.
Если по старым правилам удержание происходило только раз в месяц и в расчет принималась общая полученная сотрудником сумма, то теперь каждый раз, когда будут выплачиваться средства, будет происходить и удержание налога, таким образом подоходный налог уплачивается частями.
В итоге, сумма «на руки» не должна измениться.
Согласно статье 223 НК РФ, с 2023 года дата получения зарплаты будет являться днем выплаты, а не последний рабочий день месяца. Работодатели будут обязаны перечислять НДФЛ, который удерживается с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего месяца не позже 28-го числа текущего месяца. Кроме того, уведомления об исчисленных суммах необходимо подавать до 25-го числа текущего месяца.
В связи с новыми требованиями бухгалтерия будет рассчитывать налог в сокращенных сроках. Проблем с переходом на новую систему не возникнет у тех организаций, где учет полностью автоматизирован.
Фото: pxfuel.com/