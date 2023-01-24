Во Владимирской области изменились правила выплаты аванса работникам. В России изменились правила...

Во Владимирской области изменились правила выплаты аванса работникам.В России изменились правила выплаты аванса сотрудникам, сообщает "Российская газета".С 1 января 2023 года изменились правила уплаты НДФЛ. Несмотря на то что общая сумма заработной платы не меняется, теперь работодатель удерживает подоходный налог с аванса и зарплаты.Если по старым правилам удержание происходило только раз в месяц и в расчет принималась общая полученная сотрудником сумма, то теперь каждый раз, когда будут выплачиваться средства, будет происходить и удержание налога, таким образом подоходный налог уплачивается частями.В итоге, сумма «на руки» не должна измениться.Согласно статье 223 НК РФ, с 2023 года дата получения зарплаты будет являться днем выплаты, а не последний рабочий день месяца. Работодатели будут обязаны перечислять НДФЛ, который удерживается с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего месяца не позже 28-го числа текущего месяца. Кроме того, уведомления об исчисленных суммах необходимо подавать до 25-го числа текущего месяца.В связи с новыми требованиями бухгалтерия будет рассчитывать налог в сокращенных сроках. Проблем с переходом на новую систему не возникнет у тех организаций, где учет полностью автоматизирован.Фото: pxfuel.com/