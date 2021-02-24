Прокурор обратился в суд с иском, в котором потребовал обязать «ТАНДЕР» устранить нарушения

Кольчугинской межрайонной прокуратурой по обращениям граждан в отношении АО «Тандер» проведена проверка исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства.Установлено, что розничная торговля продовольственными товарами осуществляется магазином «Магнит», принадлежащем обществу, в помещении, расположенном на первом этаже многоквартирного жилого дома в городе Кольчугино.При этом загрузка товаров происходит со стороны двора, где непосредственно расположены окна и входы в подъезды дома.В связи с этим межрайонный прокурор обратился в суд с иском, в котором потребовал обязать «ТАНДЕР» устранить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства путем прекращения деятельности по загрузке товаров со стороны двора жилого дома. Иск прокурора удовлетворен.