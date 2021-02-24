Политолог Максим Жаров указал на странности в поведении президентов России и Белоруссии после встречи в Сочи. По его мнению, переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко пошли не по плану.

Политолог Максим Жаров указал на странности в поведении президентов России и Белоруссии после встречи в Сочи. По его мнению, переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко пошли не по плану.Эксперт рассказал, что официальные комментарии о встрече двух лидеров выдержаны в традиционном тоне. По данным пресс-служб, президенты обсудили в Сочи вопрос двустороннего сотрудничества и договорились о новых поставках вакцины от коронавирусной инфекции.Однако много вопросов возникло после звонка Лукашенко из Минска. Телефонные переговоры политиков состоялись через день после встречи. Представители белорусского президенты сообщили, что главными темами беседы были усиление совместных оборонных систем ифункционирование налоговой системы.По мнению Жарова, выглядит странным и отсутствие какой-либо инсайдерской информации по переговорам. Он также обратил внимание, что после возвращения Лукашенко в Белоруссию был расширен список невъездных в республику лиц, туда попали журналисты Алексей Венедиктов и Владимир Соловьев.Специалист предположил, что разговор Владимира Путина и был довольно жестким. "Вполне вероятно, что они даже поругались", – цитирует Жарова издание "Собеседник". В результате белорусский лидер решил расправиться с представителями российских СМИ.Ранее политолог Дмитрий Орешкин заявил, что президенты России и Белоруссии с трудом друг друга переносят. К такому выводу он пришел . "Владимиру Путину хочется встать и уйти", – сказал специалист.