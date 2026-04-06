Правительство Владимирской области планомерно работает над улучшением жилищных условий граждан из льготных категорий, что отвечает целям национального проекта «Инфраструктура для

Правительство Владимирской области планомерно работает над улучшением жилищных условий граждан из льготных категорий, что отвечает целям национального проекта «Инфраструктура для жизни». Возобновлён приём заявлений на региональную меру поддержки – погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) в размере 550 тыс. рублей. Впервые эта мера поддержки заработала 2025 году. Она предоставляется в дополнение к федеральной выплате