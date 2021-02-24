В лидерах – Липецкая и Московская области, а также столица страны, где указанный показатель оказался выше 22%.

По информации Росстата, за коронавирусный 2020 год уровень смертности во Владимирской области вырос на 15, 5%.В 2019 году во Владимирской области зарегистрировали 21301 летальный исход, а в 2020 на 3309 смерти больше – 24610 случаев. При этом по официальным данным на 23 февраля, за 2020 и два месяца 2021 года от коронавируса в губернии скончалось 838 человек.Как сообщает пресс-служба ведомства, среди регионов ЦФО доля прироста смертности оказалась ниже лишь в Ивановской, Костромской, Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской и Тревской областях. Остальные субъекты опередили нас.В лидерах – Липецкая и Московская области, а также столица страны, где указанный показатель оказался выше 22%.