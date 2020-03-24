Всемирная организация здравоохранения сообщила об ускорении распространения коронавирусной инфекции COVID-2019. Это отразилось и на курсе рубля: на фоне эпидемии российская валюта продолжает ..

Всемирная организация здравоохранения сообщила об ускорении распространения коронавирусной инфекции COVID-2019. Это отразилось и на курсе рубля: на фоне эпидемии российская валюта продолжает стремительно ослабевать.Другим ключевым фактором, влияющим на котировки, остается цена на нефть. После снижения спроса на черное золото его цена рухнула до 25 долларов за баррель, что стало ударом для российской экономики. Официальный на 24 марта 2020 года составляет 80,88 за доллар и 86,70 за евро.