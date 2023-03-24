После вмешательства врио облпрокурора, матери погибшего в СВО жителя Владимирской области нашли...
После вмешательства врио облпрокурора, матери погибшего в СВО жителя Владимирской области нашли квартиру для переселения из аварийного жилья.
Прокуратурой Владимирской области установлено, что многоквартирный жилой дом №20 по ул. Театральной п.Уршельский в декабре 2020 года признан аварийным и подлежащим сносу. На сегодня в аварийном доме фактически осталась проживать одна семья. Администрацией поселения семье предлагалась квартира маневренного фонда, но т.к. женщина является инвалидом, такое жильё ей не подошло.
Исполняющий обязанности облпрокурора Андрей Жугин лично встретился с семьёй пенсионеров. В результате, жильцам аварийного дома предоставлено благоустроенная квартира маневренного фонда на первом этаже новостройки, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Напомним, что в разгоравшийся скандал также вмешался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, который поручил руководителю СУ СК России по Владимирской области Кулакову А.А. возбудить уголовное дело и представить доклад.
Дело в том, что на днях в местной администрации матери награжденного орденом Мужества покойного, не ждать положенную ей по закону жилплощадь. А купить себе квартиру на выплату по потере сына в СВО.
Фото пресс-служба облпрокуратуры.