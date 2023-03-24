Рифат Сабитов: сегодня роль региональной журналистики только растет. На медиафоруме На семи...

Рифат Сабитов: сегодня роль региональной журналистики только растет.На медиафоруме "На семи холмах" в Кирове выступил Рифат Сабитов, заместитель генерального директора холдинга ВГТРК, председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, руководитель регионального департамента ВГТРК.- Если вы смотрите, а вы наверняка смотрите, федеральные выпуски, там представлена вся палитра нашей региональной российской жизни, это делают наши коллеги, наши журналисты, которые работают в регионах, даже не собственные корреспонденты вестей, а наши корреспонденты, которые работают в региональных филиалах ВГТРК, - отметил он.Девиз форума: "СМИ: Статус. Вызовы. Перспективы". Он посвящен ситуации в современной медиасфере. Одной из важнейших тем на форуме стала проблема выявления и противодействия фейковой информации. Все выступающие отмечали, что в нынешних условиях роль региональных СМИ возрастает.Фото https://www.gtrk-vyatka.ru/vesti