Октябрьский районный суд продолжает рассматриваеть громкое дело экс-директора департамента имущественных и земельных отношений Павла Панфилова. Подсудимый заходит в зал под конвоем и в

Октябрьский районный суд продолжает рассматриваеть громкое дело экс-директора департамента имущественных и земельных отношений Павла Панфилова. Подсудимый заходит в зал под конвоем и в наручниках. Его обвиняют в шести эпизодах коррупции и в мошенничестве. Павел Панфилов, подсудимый – Павел Валерьевич, а вы признаете свою вину?– Нет, конечно же.– Отойдите, пожалуйста. – Скажите, пожалуйста, сколько по времени