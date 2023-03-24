Дмитрий Наумов подключился к решению проблем пробок в Юрьевце. Это стало понятно на расширенном заседании Горсовета, где мэр отчитывался о проделанной работе. Один из депутатов решил

Дмитрий Наумов подключился к решению проблем пробок в Юрьевце. Это стало понятно на расширенном заседании Горсовета, где мэр отчитывался о проделанной работе. Один из депутатов решил поинтересоваться у главы города – как он видит решение проблем автомобильных заторов в микрорайоне. Градоначальник ответил, что сейчас ведутся переговоры с руководством федеральной автодороги об организации развязки и разворотных