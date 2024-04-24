Во Владимире подвели итоги регионального этапа «Студенческой весны». Яркий концерт с участием молодежных команд из разных ВУЗов области прошел 23 апреля в ОДКиИ. Студенты демонстрировали

Во Владимире подвели итоги регионального этапа «Студенческой весны». Яркий концерт с участием молодежных команд из разных ВУЗов области прошел 23 апреля в ОДКиИ. Студенты демонстрировали свои музыкальные, танцевальные, театральные и юмористические навыки. По итогам выступлений жюри выбрало победителей. Первое место заняла команда Владимирского филиала РАНХиГС. “Бронза” – у студентов ВлГУ. На третьем месте – Ковровская государственная