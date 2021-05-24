На участке в 13,5 километров поменяют дорожную одежду, укрепят обочины, установят новые ограждения и отремонтируют водоотвод.

В Гусь-Хрустальном районе стартовал ремонт федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо». До 30 ноября движение по автомагистрали будет частично ограничено.На участке в 13,5 километров поменяют дорожную одежду, укрепят обочины, установят новые ограждения и отремонтируют водоотвод. Работы идут на отрезке с 336 по 349 километры. ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород» приступил к ремонту 24 мая.На время асфальтирования проезд по трассе перекрываться не будет. Дорожники планируют ввести реверсивное движение.Ранее мы , что во Владимирской области заключено 95% контрактов на ремонт 100 километров дорог.