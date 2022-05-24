Фото: https://pixabay.com/ru/ В Вязниковском районе возбуждены уголовные дела в отношении местных...

Фото: https://pixabay.com/ru/В Вязниковском районе возбуждены уголовные дела в отношении местных жителей за нарушение ПДД.В Вязниках на улице Железнодорожной был остановлен автомобиль «Мицубиси» под управлением 31-летнего местного жителя. По внешним признакам водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы отстранили автолюбителя от управления и в присутствии понятых провели освидетельствование, результаты которого подтвердили, что водитель нетрезв, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Аналогичный факт был зафиксирован госавтоинспекторами на улице Ленина в городе Вязники. Сотрудники полиции установили, что 41-летний водитель автомобиля «Опель» сел за руль, употребив перед поездкой спиртное.Также за нетрезвое вождение инспекторы районного отдела ГИБДД отстранили от управления транспортными средствами 42-летнего и 33-летнего владельцев отечественного авто, один из которых проходить медицинское освидетельствование отказался.Во всех случаях нарушители ранее привлекались к административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии и были подвергнуты наказанию в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением управления транспортным средством на срок полтора года.