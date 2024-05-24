В то время как интерес к традиционным звонкам снижается, активность россиян в интернете растет.

В то время как интерес к традиционным звонкам снижается, активность россиян в интернете растет. Любимым онлайн-сервисом россиян стал Telegram — именно на этот мессенджер в 2024 году абоненты чаще всего подключают безлимитный интернет, свидетельствует аналитика Yota. Однако значительная часть пользователей старше 30 лет все еще отдает предпочтение WhatsApp. В то же время на привычные звонки абоненты стали тратить на 14% меньше минут, чем в прошлом году.В первом квартале 2024 года пользователи Yota чаще всего подключали безлимитный доступ к Telegram, хотя еще год назад мессенджер занимал лишь четвертую строчку рейтинга самых востребованных сервисов. Вторым по популярности оказался WhatsApp, который был лидером за аналогичный период 2023 года. Видеосервис YouTube по-прежнему занимает третью строчку, а замыкают топ-5 соцсеть VK и вновь набирающий популярность TikTok.При этом если молодая аудитория (абоненты 14-27 лет) предпочитает общаться в основном в Telegram, то у абонентов 30+ рейтинг любимых сервисов возглавляет WhatsApp. По данным Yota, абоненты также стали в пять раз реже подключать себе безлимитные SMS, предпочитая вместо этого неограниченный интернет на популярные сервисы: за год спрос на опцию «Максимум безлимита» вырос на 72%. Почти половина пользователей (48%) подключают безлимитный интернет более чем на одну опцию, особенно высокий этот показатель у зумеров — 60%.Жители Владимирской области следуют общероссийской тенденции. С начала года Telegram стал самым популярным сервисом среди абонентов оператора в регионе. Более 17% всех подключений безлимитного доступа приходится на этот мессенджер. Второе место в рейтинге дополнительных услуг занял WhatsApp. Мессенджер занимает долю в 16,9%. На третьей строчке оказалась соцсеть VK с результатом 16,5 %.Наиболее востребованными приложениями у мужской части аудитории оказались картографические сервисы и навигаторы (доля пользователей-мужчин — 73%), сервисы VPN (72%), Twitch (68%), а также мессенджер IMO и «Одноклассники» (по 67%). Женская аудитория предпочитает безлимитный интернет на детские обучающие сервисы (доля пользователей-женщин — 55%), маркетплейсы (50%) и на онлайн-кинотеатры (49%).Все чаще абоненты предпочитают использовать мессенджеры и для голосовых вызовов. За год количество потраченных минут на традиционные мобильные звонки снизилось на 14%. Кроме того, аналитики пришли к выводу, что женская аудитория в среднем тратит на телефонные разговоры на 27% больше минут, чем мужская. В то же время мужчины в целом активнее женщин пользуются безлимитными подключениями (63% против 37%).Реклама.