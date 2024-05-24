У владельца ТЦ «Куб» отнимут землю, чтобы наконец добиться сноса здания. То, что оно является самовольной постройкой стало известно еще в 2015 году, однако решение суда вступило в законную силу

У владельца ТЦ «Куб» отнимут землю, чтобы наконец добиться сноса здания. То, что оно является самовольной постройкой стало известно еще в 2015 году, однако решение суда вступило в законную силу только в 2019-ом. С тех пор прокуратура региона вместе с городскими властями судится с застройщиком, пытаясь добиться того, чтобы торговый центр на улице Чайковского прекратил