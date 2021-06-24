Завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего жителя Гусь-Хрустального района, обвиняемого в покушении на убийство.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего жителя Гусь-Хрустального района, обвиняемого в покушении на убийство.По сообщению следственного комитета, в феврале 2021 года потерпевший пришел в квартиру обвиняемого - жителя п. Золотково Гусь-Хрустального района, где тот в состоянии алкогольного опьянения из-за личной неприязни нанес два удара ножом в область шеи и головы, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Спасая свою жизнь, потерпевший решил убежать, однако обвиняемый догнал его и нанес еще один удар ножом в спину. Раненый мужчина все-таки вырвался из квартиры и ему была своевременно оказана медицинская помощь.Вину в совершенном преступлении злоумышленник признал частично. Дело передано в Гусь-Хрустальный городской суд.