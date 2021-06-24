Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что меры по обязательной вакцинации от COVID-19 связаны с текущей эпидемиологической ситуацией.
<a href="https://33live.ru/novosti/24-06-2021-peskov-obyasnil-obyazatelnuyu-vakcinaciyu-ot-covid-19-v-rossii.html" target="_blank">Песков объяснил обязательную вакцинацию от COVID-19 в России</a> - Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что меры по обязательной вакцинации от COVID-19 связаны с текущей эпидемиологической ситуацией.
[url=https://33live.ru/novosti/24-06-2021-peskov-obyasnil-obyazatelnuyu-vakcinaciyu-ot-covid-19-v-rossii.html]Песков объяснил обязательную вакцинацию от COVID-19 в России[/url] - Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что меры по обязательной вакцинации от COVID-19 связаны с текущей эпидемиологической ситуацией.