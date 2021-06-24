Праздничные торжества в честь Дня семьи, любви и верности, центром которых по традиции является Муром, отменены из-за эпидобстановки, сообщил генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив Сергей Смирнов.

Праздничные торжества в честь Дня семьи, любви и верности, центром которых по традиции является Муром, отменены из-за эпидобстановки, сообщил генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив Сергей Смирнов.По Рекомендации Роспотребнадзора, само торжество в Муроме в виде концерта было отменено. Уже второй год из-за пандемии звезды российской эстрады не могут выступить в древнем городе.В следующем году празднику будет 15 лет, и все надеются, что коронавирус отступит и можно будет в полном масштабе отметить юбилей на муромских берегах Оки.Фото: