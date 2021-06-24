Студенты опорного ВУЗа вновь выходят в эфир со своей персональной рубрикой.

Студенты опорного ВУЗа вновь выходят в эфир со своей персональной рубрикой.О заметных событиях студенческой жизни расскажет Анастасия Козлова.- Стартовал приём документов на очную форму обучения. Ректор Анзор Саралидзе лично проверил работу приёмной комиссии. В этом году абитуриентамоткрыты новые возможности для поступления. Какие есть преимущества? Главное - увеличеноколичество попыток для участия в конкурсе, увеличены сроки приемной кампании на бюджет. Дляподачи документов можно использовать все доступные способы. Очно, через личный кабинетабитуриента ВлГУ, с помощью почтового оператора. И впервые - через портал Госуслуг.- Студенты и преподаватели ВлГУ приняли участие в акции "Кедры Великой Победы". В новом патриотическом сквере на пересечении улицы Мира и Октябрьского проспекта онивысадили молодые деревья.- Учиться новому никогда не поздно. ВлГУ провёл региональный этап Чемпионата покомпьютерному многоборью среди пенсионеров. Участники показали навыки владения мобильными приложениями и электронными сервисами.Задания разработали преподаватели и студенты Института информационных технологий ирадиоэлектроники ВлГУ.- Открывайте интересные места нашего региона вместе со студентами ВлГУ. Новый выпуск своего проекта Медиацентр посвятил городу Юрьев-Польскому. Смотрите видео наютуб-канале вуза.- Завоевал «золото» на рейтинговом турнире по греко-римской борьбе. Старший преподаватель Института физкультуры и спорта ВлГУ, заслуженный мастер спортаРоссии Абуязид Манцигов успешно выступил на соревнованиях в Польше. В финальном поединке он одолел венгерского борца со счетом 9:0 и стал победителем турнира в категории до 77 кг. Ректор Анзор Саралидзе поздравил с победой чемпиона и его тренера, профессора вуза Надира Магомедова.- И последнее. Берегите своё здоровье, не забывайте о мерах профилактики коронавируса. Носите маски, обрабатывайте руки антисептиками. Лучшее средство сохранить здоровье и обезопасить других – вакцинация. Записаться можно через Госуслуги или по телефону.