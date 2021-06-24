Студенты опорного ВУЗа вновь выходят в эфир со своей персональной рубрикой.
Студенты опорного ВУЗа вновь выходят в эфир со своей персональной рубрикой.
О заметных событиях студенческой жизни расскажет Анастасия Козлова.
- Стартовал приём документов на очную форму обучения. Ректор Анзор Саралидзе лично проверил работу приёмной комиссии. В этом году абитуриентам
открыты новые возможности для поступления. Какие есть преимущества? Главное - увеличено
количество попыток для участия в конкурсе, увеличены сроки приемной кампании на бюджет. Для
подачи документов можно использовать все доступные способы. Очно, через личный кабинет
абитуриента ВлГУ, с помощью почтового оператора. И впервые - через портал Госуслуг.
- Студенты и преподаватели ВлГУ приняли участие в акции "Кедры Великой Победы". В новом патриотическом сквере на пересечении улицы Мира и Октябрьского проспекта они
высадили молодые деревья.
- Учиться новому никогда не поздно. ВлГУ провёл региональный этап Чемпионата по
компьютерному многоборью среди пенсионеров. Участники показали навыки владения мобильными приложениями и электронными сервисами.
Задания разработали преподаватели и студенты Института информационных технологий и
радиоэлектроники ВлГУ.
- Открывайте интересные места нашего региона вместе со студентами ВлГУ. Новый выпуск своего проекта Медиацентр посвятил городу Юрьев-Польскому. Смотрите видео на
ютуб-канале вуза.
- Завоевал «золото» на рейтинговом турнире по греко-римской борьбе. Старший преподаватель Института физкультуры и спорта ВлГУ, заслуженный мастер спорта
России Абуязид Манцигов успешно выступил на соревнованиях в Польше. В финальном поединке он одолел венгерского борца со счетом 9:0 и стал победителем турнира в категории до 77 кг. Ректор Анзор Саралидзе поздравил с победой чемпиона и его тренера, профессора вуза Надира Магомедова.
- И последнее. Берегите своё здоровье, не забывайте о мерах профилактики коронавируса. Носите маски, обрабатывайте руки антисептиками. Лучшее средство сохранить здоровье и обезопасить других – вакцинация. Записаться можно через Госуслуги или по телефону.