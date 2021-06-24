Трое детей - госпитализированы.

Прокуратура Владимирской области разбирается в обстоятельствах смертельного ДТП в Селивановском районе, возле деревни Некрасово.По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель легкового автомобиля не справился с управлением. Машина вылетела с дороги и врезалась в дерево.На 16:00 известно о двоих погибших: водителе автомобиля и его 12-летнем пассажире. Также пострадали ещё трое детей. Они госпитализированы в больницу.«Находившийся за рулём легковушки мужчина, 1986 года рождения, предварительно, был в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением и врезался в дерево», - рассказали в пресс-службе Владимирской областной прокуратуры.На место происшествия выехал прокурор Селивановского района Антон Блинов.Ход и результаты проверки находятся на контроле прокурора области.