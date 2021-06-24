Они состоятся при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.

Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева ответила на актуальные вопросы, волнующие выпускников и их родителей.«В этом году выпускные вечера отменены не будут. Таких рекомендаций от регионального Роспотребнадзора не поступало. Массовых мероприятий в школах не будет, праздники для выпускников пройдут отдельными коллективами со строгим соблюдением норм и правил», - отметила она во время своей пресс-конференции.