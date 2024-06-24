Председатель СК России поручил доложить расследовании уголовного дела по факту избиения участника...

Председатель СК России поручил доложить расследовании уголовного дела по факту избиения участника СВО во Владимирской области.Ранее мы уже рассказывали об этой истории. В эфире федерального телеканала сообщалось, что в Александрове возле местного увеселительного заведения группой лиц был жестоко избит участник СВО, который решил посетить ночной клуб со своей супругой.Медики зафиксировали множественные повреждения, в том числе закрытую черепно-мозговую травму.По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело.Глава ведомства - Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Владимирской области Артему Кулакову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах.Фото: пресс-служба СУ СК России по Владимирской области