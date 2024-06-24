В минувшие выходные музей-заповедник «Александровская слобода» в 22-й раз стал организатором межрегионального шахматного турнира «Царские игры», напоминающего нам о «спортивной страсти» первого русского царя.

В минувшие выходные музей-заповедник «Александровская слобода» в 22-й раз стал организатором межрегионального шахматного турнира «Царские игры», напоминающего нам о «спортивной страсти» первого русского царя.На ристалище прибыли шахматисты почти из 30 городов, в том числе, помимо Владимирской, из Московской, Ивановской, Саратовской и даже Белгородской области и Татарстана. Это неудивительно, поскольку «слободской» турнир входит в календарный план Федерации шахмат России (этап кубка ЦФО). К полутора сотням игроков всегда добавляется огромное количество болельщиков, поэтому площадкой для «игры королей», как называли шахматы в древности, вновь выступил спортивный комплекс ФОК «Олимп».От администрации Александровского района игроков и болельщиков приветствовала начальник отдела по физической культуре и спорту Екатерина Шагова: «Я рада видеть вас на нашей великой Александровской земле. Очень впечатлена количеством участников! Желаю представителям элитного, интеллектуального вида спорта, собравшимся здесь сегодня, яркой, красивой игры!».Среди 157 участников преобладали дети – 123. По совокупности мужской пол как всегда превалировал – 113 игроков. Самой маленькой шахматисткой стала пятилетняя москвичка Анастасия Воеводина, а «аксакалом» - 84-летний александровец Яков Морозов – участник первого турнира 2002 г., проведенного музеем! Как всегда, игра, включавшая OPEN-турнир и детский, была организована по швейцарской системе в 11 туров (пять туров в первый день и шесть во второй) с контролем времени на партию: 15/10 (каждому участнику на партию отводится 15 минут + 10 секунд, начиная с 1-го хода). Кстати, в таком же формате проходит и чемпионат мира по быстрым шахматам. Обсчет итогов соревнования – в национальном и международном рейтинге.Среди взрослых победителем и обладателем Кубка уже в четвертый раз стал мастер ФИДЕ Сергей Нефедов (Кольчугино), среди детей чемпионский титул завоевал Роман Рыбкин (Подольск). Главным и бессменным судьей вот уже много лет подряд является шахматный арбитр международной категории Павел Александрович Шарков.Куратор турнира, зав.отделом музея-заповедника «Александровская слобода» Екатерина Копейкина поделилась подробностями: «Еще в прошлом году мы заметили большое количество «семейных команд». И теперь, в Год семьи, мы открыли еще одну категорию – общесемейный зачет, судьи нас поддержали. Такой «коллективный» победитель получил специальный приз от музея. А еще нам очень хотелось, чтобы этот турнир стал особенным, Поэтому, помимо разыгранного призового фонда и дипломов, все участники получили бесплатные билеты на посещение Музея Ивана Грозного. А в заключение добавлю, что шахматы – это очень честное соревнование. Здесь влияет только опыт, навыки стратегического мышления и титанические усилия. Поэтому я всегда искренне желаю игрокам: «Пусть победит сильнейший!».