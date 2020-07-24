Соответствующий указ подписал первый заместитель губернатора Александр Ремига

Эпидемиологическая ситуация во Владимирской области позволяет региону перейти ко второму этапу снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, включающему в себя открытие крупных ТЦ, образовательных учреждений, проведение массовых мероприятий. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил губернатор Владимир Сипягин.Различные показатели, такие как количество тестирований на COVID-19, коэффициент распространения заболевания, наличие свободных мест в больницах для больных коронавирусом достигли необходимого уровня для того, чтобы Владимирская область могла приступить ко второму этапу. Соответствующий указ подписал первый заместитель губернатора Александр Ремига.Владисир Сипягин также сообщил о том, что подписал указ, позволяющийс 24 июля открыться детским садам региона.